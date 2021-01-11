Юрист Трампа пообещал обнародовать скандальные факты о Байдене и Обаме

Представитель президента США Дональда Трампа по юридическим делам Лин Вуд сообщил, что в скором времени опубликует секретные данные об американской политической элите.

Представитель президента США Дональда Трампа по юридическим делам Лин Вуд сообщил, что в скором времени опубликует секретные данные об американской политической элите.

Как пишет Вуд в соцсети Parler, в скандальной истории замешаны избранный президент США Джо Байден, экс-глава страны Барак Обама, американский демократ Хиллари Клинтон, а также спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. По словам юриста, все они связаны с секс-торговлей детьми и педофилией. Кроме того, к этому причастны главный судья Джон Робертс и вице-президент США Майк Пенс.

"Я видел доказательства. Это неоспоримо. Это действительно битва между добром и злом. И очень много доказательств связано с педофилией и сексуальной торговлей детьми", — отмечает Вуд.

По словам адвоката, доказательства будут представлены только в суде, так как по закону передача подобных материалов в интернете запрещена.