Казахстан временно остановил транзит нефти через Россию на фоне морозов

Транзит нефти из Казахстана через Российскую Федерацию приостановлен из-за с проблем с электроснабжением на фоне сильных морозов.

Транзит нефти из Казахстана через Российскую Федерацию приостановлен из-за с проблем с электроснабжением на фоне сильных морозов.

В результате оказалась обесточена и нефтеперекачивающая станция, которая подавала сырье в российскую трубопроводную систему. С 5:00 по московскому времени прокачка из Казахстана остановлена до восстановления работы ЛЭП, заявил советник президента "Транснефти", пресс-секретарь Игорь Демин.

Он также добавил, что в первую декаду месяца неустойчивая погода с прохождением штормов была в Новороссийске.

"С 10 января погода устойчивая, сейчас заканчивается налив позиции 9-10 января танкера класса Suezmax, и порт в течение дня войдет в график", — отметил Демин.

Он также подчеркнул, что по сдаче нефти в систему за первые дни января было 47 ограничений из-за аномально низких температур на месторождениях Сибири. В целом отклонения являются незначительными и до конца января могут быть компенсированы, ожидает Демин.