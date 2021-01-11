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12:50   11 Января 2021
Экономика

Казахстан временно остановил транзит нефти через Россию на фоне морозов

Казахстан временно остановил транзит нефти через Россию на фоне морозов

Транзит нефти из Казахстана через Российскую Федерацию приостановлен из-за с проблем с электроснабжением на фоне сильных морозов.

В результате оказалась обесточена и нефтеперекачивающая станция, которая подавала сырье в российскую трубопроводную систему. С 5:00 по московскому времени прокачка из Казахстана остановлена до восстановления работы ЛЭП, заявил советник президента "Транснефти", пресс-секретарь Игорь Демин.

Он также добавил, что в первую декаду месяца неустойчивая погода с прохождением штормов была в Новороссийске.

"С 10 января погода устойчивая, сейчас заканчивается налив позиции 9-10 января танкера класса Suezmax, и порт в течение дня войдет в график", — отметил Демин.

Он также подчеркнул, что по сдаче нефти в систему за первые дни января было 47 ограничений из-за аномально низких температур на месторождениях Сибири. В целом отклонения являются незначительными и до конца января могут быть компенсированы, ожидает Демин.

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