Злобин назвал главные проблемы США после штурма Капитолия

США после произошедшего 6 января митинга сторонников действующего президента Дональда Трампа и захвата Капитолия столкнулись с тремя серьезными проблемами.

Соединенные Штаты Америки после произошедшего 6 января митинга сторонников действующего президента Дональда Трампа и захвата Капитолия столкнулись с тремя серьезными проблемами. Такое мнение в беседе с изданием «Украина.ру» высказал российско-американский политолог Николай Злобин.

Первой из проблем является то, что большая часть американского общества не верит результатам президентских выборов, но власть изо всех сил игнорирует этот факт.

«Это значит, что под вопрос ставится святая святых — демократия и процедура. Мое любимое определение демократии такое: предсказуемая процедура, непредсказуемый результат. Процедура — основа основ демократии — американцев сегодня не удовлетворила. Это кризис», — объяснил эксперт.

Вторым вопросом стало то, что в Америке не сработало правило, согласно которому именно эффективно функционирующие институты, в том числе и институты гражданского общества, обеспечивают стабильность демократии. Сейчас основы американской демократии вызывают сомнение у большой части жителей США. Люди прямо заявляют, что не верят ни Конгрессу, ни судам, ни властям штатов: они уверены, что те сговорились, чтобы подделать итоги президентских выборов.

«Как результат возникает третья проблема: сомнение в легитимности власти, которая 20 января 2021 года возьмет контроль над страной», — подчеркивает политолог, указывая на предстоящую инаугурацию Джо Байдена.

В Америке, объясняет Злобин, нет вертикали власти. США – плоская страна, где власть равномерно распределена между 50-ю штатами. И именно это является плюсом Америки, так как нет того правительственного здания, контроль над которым дает власть над страной. Многие американцы считают, что им не нужен Вашингтон и президент, добавил политолог. Для провинциальной Америки, как бы странно это не выглядело для остального мира, почти не имеет значение, какие события происходят в Вашингтоне.

«Поэтому, если говорить об узурпации власти, государственном перевороте и т.д., то в американских реалиях об этом надо говорить в других терминах, чем в европейских централизованных государствах», — объяснил Злобин.

Простые американцы, по словам эксперта, воспринимают государство как собственность, которую они содержат, платят за нее и ею владеют. Также американцы воспринимают и здание Конгресса США, относясь к нему как к собственности народа, куда имеет право войти любой американец. С другой стороны, в Америке принято уважать полицию и подчиняться ее требованиям. Поэтому то, что произошло 6 января, представляет собой довольно сложный клубок.

В заключение Николай Злобин напомнил об историческом опыте, согласно которому события, происходящие внутри США, не меняют их национальных интересов и принципов ведения внешней политики.