Соловьев: шутки кончились, между Россией и США будет «страшная драка»

После прихода к власти в США администрации победившего на выборах демократа Джо Байдена между Америкой и Россией может начаться «страшная драка».

После прихода к власти в США администрации победившего на выборах демократа Джо Байдена между Америкой и Россией может начаться «страшная драка». С таким прогнозом в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE» выступил российский журналист и телеведущий Владимир Соловьев, который обсудил ситуацию с политологом, ученым-востоковедом Евгением Сатановским.

Телеведущий уверен, что новые американские власти сосредоточат усилия на создании зон напряженности вокруг российских границ. В первую очередь, считает Соловьев, Штаты начнут антироссийскую работу в Средней Азии. Для этого в Госдепартаменте уже создается целое спецнаправление.

«Они не собираются заниматься внутренними делами. Ясно, что шутки кончились, и сейчас уже драка пойдет страшная, при том ясно, что в этом году пойдет драка», — приводит слова журналиста издание «Российский диалог».

Также Соловьев считает, что в наступившем 2021 году мир ждут еще большие проблемы, чем те, с которыми пришлось столкнуться в 2020 году. Свое мнение журналист объяснил словами избранного президента США Джо Байдена, заявившего ранее, что ситуация развивается по нарастающей и в дальнейшем станет еще хуже.

Собеседник Соловьева Евгений Сатановский разделил мнение собеседника, добавив со своей стороны, что происходящие в США события полностью дискредитируют демократическую идею.

Напомним, 6 января 2020 года во время заседания Конгресса США, на котором должны были быть утверждены результаты президентских выборов, сторонники действующего главы государства – республиканца Дональда Трампа – попытались помешать этому, ворвавшись в здание Капитолия и устроив там беспорядки. В результате столкновений протестующих с полицией погибли пять человек, в том числе полицейский и ветеран армии.