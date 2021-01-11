Защита осужденной на 15 лет за шпионаж Цуркан подала жалобу на приговор

Адвокаты осужденной за шпионаж бывшего топ-менеджера "Интер РАО" Карины Цуркан подали жалобу на приговор судьи, который назначил гражданке 15 лет заключения в колонии.

Адвокаты осужденной за шпионаж бывшего топ-менеджера "Интер РАО" Карины Цуркан подали жалобу на приговор судьи, который назначил гражданке 15 лет заключения в колонии.

Сторона защиты направила апелляцию по почте. Когда жалоба поступит в суд общей юрисдикции, будет назначена дата ее рассмотрения, рассказал ТАСС адвокат Цуркан Иван Павлов.

Мосгорсуд 29 декабря признал фигурантку виновной в шпионаже в пользу Молдавии. Также были обращены в государственный доход 656 млн рублей, которые изъяли у осужденной.

Следствие считает, что экс-руководитель "Интер РАО" передавала спецслужбе Молдавии информацию о поставках электроэнергии из России на Украину. Обвиняемая утверждала, что незнакома с представителями зарубежных спецслужб.