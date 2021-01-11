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12:45   11 Января 2021
Происшествия

Защита осужденной на 15 лет за шпионаж Цуркан подала жалобу на приговор

Защита осужденной на 15 лет за шпионаж Цуркан подала жалобу на приговор

Адвокаты осужденной за шпионаж бывшего топ-менеджера "Интер РАО" Карины Цуркан подали жалобу на приговор судьи, который назначил гражданке 15 лет заключения в колонии.

Сторона защиты направила апелляцию по почте. Когда жалоба поступит в суд общей юрисдикции, будет назначена дата ее рассмотрения, рассказал ТАСС адвокат Цуркан Иван Павлов.

Мосгорсуд 29 декабря признал фигурантку виновной в шпионаже в пользу Молдавии. Также были обращены в государственный доход 656 млн рублей, которые изъяли у осужденной.

Следствие считает, что экс-руководитель "Интер РАО" передавала спецслужбе Молдавии информацию о поставках электроэнергии из России на Украину. Обвиняемая утверждала, что незнакома с представителями зарубежных спецслужб.

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