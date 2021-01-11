Иммунолог озвучил причину спада заболеваемости коронавирусом в России

Причину спада заболеваемости коронавирусной инфекцией, который наблюдается в России, назвал врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.

Причину спада заболеваемости коронавирусной инфекцией, который наблюдается в России, назвал врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.

Произошедшее в период новогодних праздников снижение количества новых случаев COVID-19 в стране специалист объяснил существенным сокращением контактов и морозной погодой. По словам Жемчугова, этот спад прогнозировался еще до начала январских каникул, передает РИА Новости.

Новые ограничительные меры, по его мнению, крайне удачно совпали с праздничными датами. В результате люди оставались дома и практически не общались. Такое резкое снижение контактов и холод на улице только способствовали сокращению распространения коронавируса.

Ученые также спрогнозировали спад пандемии в России весной, передает телеканал "360". В этот период число заразившихся в России граждан может снизиться.