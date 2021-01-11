Рост заболеваемости COVID-19 спрогнозировали после новогоднего спада в РФ

Через пару недель Россию ждет новый подъем заболеваемости коронавирусной инфекцией после новогоднего спада.

Через пару недель Россию ждет новый подъем заболеваемости коронавирусной инфекцией после новогоднего спада.

Об этом в интервью РИА Новости заявил эксперт РУДН Сергей Вознесенский. По его словам, графики респираторных вирусных инфекций прошлых лет показывают снижение заболеваемости в первые несколько недель нового года из-за праздников. При этом спустя одну-две недели наблюдается рост заражений.

Вознесенский пояснил, что темпы заболеваемости опасной инфекцией будут снижаться только тогда, когда иммунитет к коронавирусу появится у 80% жителей страны.

Стоит напомнить, что в России на сегодняшний день выявлены 3,4 млн случаев COVID-19.