Экс-депутат Рады Журавко оценил поправки к языковому закону на Украине

Бывший депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко отреагировал на заявление языкового омбудсмена о необходимости обучения глухонемых граждан языку жестов на "мове".

Бывший депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко отреагировал на заявление языкового омбудсмена о необходимости обучения глухонемых граждан языку жестов на "мове".

Стоить отметить, что ранее "мовный" омбудсмен Украины Тарас Криминь выступил с требованием прекратить обучение слабослышащих украинцев на русском языке.

"Интересно, а будут потом специальные мовные патрули, которые будут контролировать, на каком языке говорят глухонемые?", — написал он в личном Telegram-канале.

Кроме того, политик добавил, что такая инициатива обеспечит дополнительные проблемы прослойке населения, которой и так непросто живется. Однако для украинских политиков приоритетом является идеологическая концепция, а не реальные проблемы обычных людей, подытожил бывший депутат Верховной рады.