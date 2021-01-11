Правящая партия Казахстана лидирует на выборах в парламент с 76,49% голосов

Правящая партия Казахстана "Нур Отан" набрала 76,49% голосов на выборах в парламент.

Правящая партия Казахстана "Нур Отан" набрала 76,49% голосов на выборах в парламент.

По предварительным данным ЦИК, три партии проходят в нижнюю палату парламента Казахстана по итогам выборов. Также в парламент могут пройти Демократическая партия Казахстана "Ак жол" и Народная партия Казахстана.

Отмечается, что еще две политических силы, принимавшие участие в выборах, не смогли набрать достаточно голосов, чтобы преодолеть барьер в 7%.

Стоит отметить, что депутаты в мажилис избираются по единому общенациональному избирательному округу. Порог явки не определен. В выборах участвовали пять из шести зарегистрированных в стране политических объединений.