Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
12:09   11 Января 2021
Общество

Эксперт "Битвы экстрасенсов" Виноградов скончался в 82 года

Эксперт "Битвы экстрасенсов" Виноградов скончался в 82 года

Известный российский психиатр и криминалист Михаил Виноградов, участвовавший в качестве эксперта в ранних сезонах "Битвы экстрасенсов", умер в 82 года. 

Виноградов выступал спикером по разным вопросам, связанным с криминалом. В основном он специализировался на психологических аспектах и экстрасенсорных методиках. О смерти сообщили в паблике "Битва экстрасенсов" в соцсети "ВКонтакте".

Криминалист также прославился тем, что стал одним из первых экспертов в конце "нулевых", которых стали массово использовать печатные и электронные издания. Позднее этот "жанр" подхватили и на телевидении.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#смерть #битва экстрасенсов #михаил виноградов

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров