Эксперт "Битвы экстрасенсов" Виноградов скончался в 82 года

Известный российский психиатр и криминалист Михаил Виноградов, участвовавший в качестве эксперта в ранних сезонах "Битвы экстрасенсов", умер в 82 года.

Известный российский психиатр и криминалист Михаил Виноградов, участвовавший в качестве эксперта в ранних сезонах "Битвы экстрасенсов", умер в 82 года.

Виноградов выступал спикером по разным вопросам, связанным с криминалом. В основном он специализировался на психологических аспектах и экстрасенсорных методиках. О смерти сообщили в паблике "Битва экстрасенсов" в соцсети "ВКонтакте".

Криминалист также прославился тем, что стал одним из первых экспертов в конце "нулевых", которых стали массово использовать печатные и электронные издания. Позднее этот "жанр" подхватили и на телевидении.