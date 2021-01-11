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11:59   11 Января 2021
Политика

Запрет на двойное гражданство для госслужащих поддержали в Кабмине РФ

Запрет на двойное гражданство для госслужащих поддержали в Кабмине РФ

Кабмин РФ выступил в поддержку законопроекта о запрете двойного гражданства для государственных и муниципальных служащих.

Президент России Владимир Путин ранее предложил запретить госслужащим иметь второе гражданство на законодательном уровне. Правительство РФ поддержало такой законопроект. Кабмин оставил отзыв, в котором представил пояснения к новому запрету. Текст опубликован на сайте нижней палаты парламента.

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#правительство #запрет #гражданство

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