11:59 11 Января 2021Политика
Запрет на двойное гражданство для госслужащих поддержали в Кабмине РФ
Кабмин РФ выступил в поддержку законопроекта о запрете двойного гражданства для государственных и муниципальных служащих.
Кабмин РФ выступил в поддержку законопроекта о запрете двойного гражданства для государственных и муниципальных служащих.
Президент России Владимир Путин ранее предложил запретить госслужащим иметь второе гражданство на законодательном уровне. Правительство РФ поддержало такой законопроект. Кабмин оставил отзыв, в котором представил пояснения к новому запрету. Текст опубликован на сайте нижней палаты парламента.