Лидеры Армении и Азербайджана прибыли в Москву

Никол Пашинян и Ильхам Алиев примут участие в переговорах с Владимиром Путиным по ситуации в Нагорном Карабахе.

В Москву прибыли лидеры Армении и Азербайджана Никол Пашинян и Ильхам Алиев. Они встретятся с президентом РФ Владимиром Путиным и обсудят вопросы, связанные с ситуацией в Нагорном Карабахе.

В частности, будут обсуждаться соблюдение пунктов договора о перемирии в Карабахе от 9 ноября, помощь местным жителям, а также восстановление пострадавшей экономики и инфраструктуры региона.

Конфликт в Нагорном Карабахе обострился в конце сентября 2020 года. Ереван и Баку обвиняли друг друга в эскалации. В начале ноября 2020 года при участии Москвы стороны подписали перемирие, по которому Азербайджан получил часть территорий.

После этого в Армении начались акции протеста с требованием к Пашиняну уйти в отставку.