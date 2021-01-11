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12:12   11 Января 2021
Россия

Лидеры Армении и Азербайджана прибыли в Москву

Лидеры Армении и Азербайджана прибыли в Москву

В Москву прибыли лидеры Армении и Азербайджана Никол Пашинян и Ильхам Алиев. Они встретятся с президентом РФ Владимиром Путиным и обсудят вопросы, связанные с ситуацией в Нагорном Карабахе.

В частности, будут обсуждаться соблюдение пунктов договора о перемирии в Карабахе от 9 ноября, помощь местным жителям, а также восстановление пострадавшей экономики и инфраструктуры региона.

Конфликт в Нагорном Карабахе обострился в конце сентября 2020 года. Ереван и Баку обвиняли друг друга в эскалации. В начале ноября 2020 года при участии Москвы стороны подписали перемирие, по которому Азербайджан получил часть территорий.

После этого в Армении начались акции протеста с требованием к Пашиняну уйти в отставку.

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