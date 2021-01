Координатора пропаганды США обвинили в крупном мошенничестве

Глава Агентства США по глобальным медиа Майкл Пак заслужил репутацию ярого сторонника Трампа и борца с инакомыслием.

Глава Агентства США по глобальным медиа (U.S. Agency for Global Media, USAGM) Майкл Пак обвиняется в мошенничестве. Прокуратура округа Колумбия считает, что он перевел более 4 миллионов долларов в свою частную кинокомпанию через свою же некоммерческую организацию.

Генпрокурор обвинил Пака в создании некоммерческой структуры Public Media Lab «сугубо с целью самообогащения». При этом 4,1 миллиона долларов, не подлежащие налоговым вычетам, в течение 12 лет переводились на счета Manifold — кинокомпании Пака.

Прокуратура указывает, что Manifold получила более 99% грантов от Public Media Lab с 2008 по 2018 год. И эти деньги составили 60% всех доходов кинокомпании с 2008 по 2019 год.

Few people know his name, but Michael Pack will go down as one of the absolute worst, most corrupt of the Trump Administration. Some Senators wondered why @SenatorMenendez fought his nomination so hard. This is why.https://t.co/7WmzIUhKBO