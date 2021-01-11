Координатора пропаганды США обвинили в крупном мошенничестве

Глава Агентства США по глобальным медиа Майкл Пак заслужил репутацию ярого сторонника Трампа и борца с инакомыслием.

Глава Агентства США по глобальным медиа (U.S. Agency for Global Media, USAGM) Майкл Пак обвиняется в мошенничестве. Прокуратура округа Колумбия считает, что он перевел более 4 миллионов долларов в свою частную кинокомпанию через свою же некоммерческую организацию.

Генпрокурор обвинил Пака в создании некоммерческой структуры Public Media Lab «сугубо с целью самообогащения». При этом 4,1 миллиона долларов, не подлежащие налоговым вычетам, в течение 12 лет переводились на счета Manifold — кинокомпании Пака.

Прокуратура указывает, что Manifold получила более 99% грантов от Public Media Lab с 2008 по 2018 год. И эти деньги составили 60% всех доходов кинокомпании с 2008 по 2019 год.

Few people know his name, but Michael Pack will go down as one of the absolute worst, most corrupt of the Trump Administration. Some Senators wondered why @SenatorMenendez fought his nomination so hard. This is why.https://t.co/7WmzIUhKBO — Chris Murphy (@ChrisMurphyCT) January 9, 2021

Утверждается, что правление компаний скрывало финансовую связь между организациями, а Пак был президентом Public Media Lab и единственным владельцем Manifold Productions. Право собственности на кинокомпанию он передал жене только в июне 2020 года, когда возглавил Агентства США по глобальным медиа по поручению президента Дональда Трампа.

USAGM является правительственным агентством США и руководит пятью СМИ («Радио Свобода», «Радио Свобода Европа», «Радио Свободная Азия», «Голос Америки» — все они признаны иностранными агентами на территории РФ, а также «Радио и телевидение Марти»), которые вещают на 61 языке в 125 странах мира. Финансируется структура бюджетными средствами, выделяемыми Конгрессом США.

Основная цель USAGM — «поставлять достоверные новости и информацию стратегически значимым аудиториям зарубежных стран <…>, служить надежным источником новостей и наглядным примером свободной профессиональной прессы для государств, не имеющих независимых средств массовой информации».

Наказание за «трампизм»?

Одновременно с обвинениями от прокурора Паку выдвинуты и другие, не юридического характера. Возможно, его карьера рискует закончиться тюремным сроком из-за смены власти в США: демократы и республиканцы попросту не поделили важнейшее стратегическое ведомство, отвечающее за пропаганду.

Коллеги, поддерживающие Демпартию, критикуют Пака отнюдь не за финансовые махинации. Руководство подведомственных ему СМИ «Радио Свобода» и «Радио Свобода Европа» написало письмо избранному президенту Джо Байдену, в котором утверждают, что Пак представляет «долгосрочную угрозу авторитету и профессионализму пяти телеканалов», которые возглавляет.

Ранее Пак инициировал служебное расследование среди журналистов USAGM, подозревая их в предвзятом отношении к президенту Трампу. Итогом стал отказ в продлении визы журналистам, имеющим иностранное гражданство, и требование вернуть их на родину.

Как сообщает CNBC, он «вытеснил» многих руководителей подведомственных СМИ и членов совета директоров, чтобы назначить на их место тех, кто имеет «прямые связи с Трампом».

В интервью нескольким прореспубликанским СМИ Пак упоминал слова Трампа и говорил, что собирается «осушить болото» американской журналистики, многие представители которой пытаются саботировать работу президента. Он также хотел уволить руководителей нескольких редакций, подконтрольных USAGM, за слабую систему безопасности, которая оставляет лазейки для шпионов.

По словам директора «Радио Свободы» Дейзи Синделар, Пак пытался «скомпрометировать свободу слова политическим влиянием».

«В письме мисс Синделар полно неточностей. Не было никаких попыток "скомпрометировать свободу вещания политическим влиянием". Напротив, все действия, которые я предпринял, были основаны на моей ответственности, возложенной Конгрессом, и приверженности выполнению миссии Агентства», — сказал Пак.

Руководство «Радио Свобода» и «Радио Свобода Европа» рассчитывает, что после инаугурации Байдена Пак покинет пост. Деятельность начальника они оценивают как попытку обеспечить контроль Республиканской партии над радиостанциями.

Подробнее о деятельности «Радио Свобода» на постсоветском пространстве читайте в нашем расследовании о протестах в Белоруссии.