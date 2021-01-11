Горбачев надеется, что страны СНГ преодолеют трудности на пути к демократии

Бывший президент СССР Михаил Горбачев оценил ситуацию на постсоветском пространстве и назвал кризисы в некоторых странах СНГ трудностями перехода к демократии.

Бывший президент СССР Михаил Горбачев оценил ситуацию на постсоветском пространстве и назвал кризисы в некоторых странах СНГ трудностями перехода к демократии.

Он выразил уверенность, что подобных преград было бы меньше, если Советский Союз удалось бы сохранить в какой-то форме. Горбачев отметил, что происходящее в странах СНГ, в том числе в Белоруссии и Киргизии, очень беспокоит его.

"Но я верю, что народы способны их преодолеть", — добавил он.

Также экс-глава СССР напомнил, что уже высказывался о ситуации в Белоруссии. Он подчеркнул, что не стоит вмешиваться в дела республики, а ее жители самостоятельно найдут свой путь к демократии.

"Надо дать этому народу возможность самому найти путь, он сможет это сделать, я уверен. Если надо провести конституционные изменения, белорусы сами договорятся, не надо в это вмешиваться. Нужно ответственное отношение всех участников этого процесса", — сказал Горбачев.

В Белоруссии после президентских выборов начались массовые протесты, они продолжаются до сих пор. Сотрудники правоохранительных органов заявляют об уменьшении их интенсивности.