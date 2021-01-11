Власти Крыма выяснили, сколько туристов побывало на полуострове в 2020 году

Более 6,3 млн туристов посетили Крым за прошедший год. Об этом рассказал министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.

Более 6,3 млн туристов посетили Крым за прошедший год. Об этом рассказал министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.

Начало сезона отдыха на полуострове в 2020 году пришлось вынужденно отложить ввиду пандемии коронавируса на несколько месяцев. Старт объявили только 1 июля. Однако по итогам выяснилось, что местные курорты посетило всего на 1,2 млн отдыхающих меньше, чем годом ранее.

"Этот уникальный год показал, что Крым может работать круглогодично и уже сегодня принимать гостей в течение семи месяцев. А в дальнейшем, с учетом развития инфраструктуры, все двенадцать", — заявил Волченко в беседе с РИА Новости.

Министр также отметил, что среди туристов, побывавших в Крыму в прошлом году, большинство приезжало на автотранспорте по Крымскому мосту. Еще треть путешественников использовала для этого авиасообщение.

По предварительным подсчетам, полуостров в новогодние праздники должны были посетить около 500 тыс. человек, передает телеканал "360". Республика продолжает наращивать мощности, чтобы достигнуть прошлогодних результатов.