Непогода стала причиной задержки и отмены более 20 рейсов в Москве

Десятки рейсов задержали в московских аэропортах. Согласно сервису "Яндекс.Расписания", утром были отменены и задержаны свыше 20 рейсов.

Десятки рейсов задержали в московских аэропортах. Согласно сервису "Яндекс.Расписания", утром были отменены и задержаны свыше 20 рейсов.

Отмены рейсов произошли в аэропортах Внуково, Домодедово, Шереметьево и в подмосковном Жуковском. Авиакомпании сообщают пассажирам информацию о задержке или отмене рейса в аэропорту. Отклонение рейса от расписания на 30 минут считается задержкой.

В аэропорту Внуково отменили три рейса, пять задержаны. В Домодедове задержали 12 рейсов и один отменили, а в Шереметьеве задержали всего один рейс, однако два отменили. Согласно онлайн-табло аэропорта Жуковский, там отменили один рейс. Задержки произошли из-за облачной погоды в столице.