Определены потери российской экономики из-за праздничных выходных

Потери российской экономики из-за новогодних выходных могут составить за 11 дней несколько триллионов рублей, заявила завкафедрой политэкономии РУДН профессор Елена Пономаренко.

Потери российской экономики из-за новогодних выходных могут составить за 11 дней несколько триллионов рублей, заявила завкафедрой политэкономии РУДН профессор Елена Пономаренко.

По мнению специалиста, длительный перерыв приводит в первую очередь к снижению производительности труда, поскольку производство останавливается или уменьшается его объем, нарушается ритм работы, теряются компетенции, которые после отдыха приходится восстанавливать даже высококвалифицированным специалистам.

"Наиболее резко падает производительность на производствах, в частности в обрабатывающей сфере — примерно на 15-20%", — цитирует NEWS.ru слова эксперта.

При этом специалист напомнила о положительной стороне продолжительного отдыха. Во время пандемии длинные каникулы помогут сэкономить на медицинских расходах. Праздничные выходные позволят жителям страны отдохнуть и выйти на работу с новым резервом сил, что в конечном итоге положительно скажется на производительности труда, добавила Пономаренко.

На фоне затяжного спада в российской экономике, когда прогнозы указывают на снижение ВВП в 2020 году на 4–6%, беспокоиться о потерях из-за 11 праздничных дней просто нет смысла, заключила специалист.