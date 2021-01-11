США приготовили «подарки» для жителей Донбасса

Проект «Наводя мосты» призван убедить жителей ДНР и ЛНР, что в Украине им будет лучше.

Вашингтон планирует «укрепить связи» между украинцами, которые живут в самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республиках, и теми, кто находится на подконтрольных Киеву территориях указанных областей. Проектом под названием «Наводя мосты» будет заниматься Агентство США по международному развитию (United States Agency for International Development, USAID).

«Деятельность USAID в рамках программы "Наводя мосты" нацелена на укрепление доверия и связей между украинцами как на подконтрольных, так и на неподконтрольных правительству территориях на востоке Украины», — сообщает RT со ссылкой на документ USAID.

На официальном сайте американского агентства по международному развитию сказано, что оно помогает «укрепить демократическое управление» в других странах, а «сильная и свободная» Европа является «краеугольным камнем национальной безопасности США». Пока на востоке Украины не истреблена «агрессия» со стороны России, безопасность Киева под угрозой, считают в USAID.

«Стратегия USAID на 2019–2024 годы отдельно предусматривает <…> противодействие последствиям российской агрессии, а также содействию экономическому развитию и энергетической безопасности Украины. USAID продолжит поддерживать усилия по укреплению демократии и правильного управления, совершенствованию систем здравоохранения и смягчению последствий конфликта на востоке страны», — говорится на сайте агентства.

Для «смягчения последствий» и нужна программа «Наводя мосты». По данным RT, агенты по международному развитию из США намереваются улучшить ситуацию с предоставлением коммунальных и государственных услуг жителям Луганской и Донецкой областей, а также усилить контроль над «критически важными ресурсами» на территории Украины.

Будущее Украины напрямую зависит от реинтеграции – процесса «воссоединения» областей на востоке страны и Крыма с Украиной. Доверие жителей к реинтеграции нужно повысить, считают в USAID, ведь она может стать основой «для прочного мира и достижения консенсуса по поводу будущего Украины как единой и самодостаточной страны». Россия якобы пытается препятствовать этому процессу, распространяя в ДНР и ЛНР пропаганду и настраивая украинцев против своего правительства.

В Киеве новой программе западных партнеров будут только рады, полагает руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества, политолог Василий Колташов. Средства, которые будет выделять Вашингтон на «повышение доверия к реинтеграции», власти Украины распределят на свое усмотрение, после чего проект «Наводя мосты» захлебнется в «пучине коррупции».

«Украинские организации смогут неплохо на этом [программе USAID] нажиться. Думаю, что много денег будет разворовано чиновниками. В Соединенных Штатах поняли, что идет соревнование за симпатии населения востока Украины, но в нем выигрывать будет Россия. В Донецкой и Луганской народных республиках интенсивно идет процесс получения российского гражданства, он будет продолжаться и дальше. А все программы из США не смогут перепрыгнуть барьер американского кризиса и украинской коррупции», — заявил эксперт.

Колташов полагает, что Вашингтону следует обратить внимание на собственные проблемы, в частности на расколотую пополам американскую демократию. Прежде чем заниматься «укреплением демократического управления» в других странах, стоит «починить» политические механизмы на своей территории. События последних недель показывают, что с этим у США не ладится, а значит и «навести мосты» с восточной Украиной у американцев едва ли получится, заверил политолог.

«В конце концов, США – это тоже самопровозглашенная республика. Это просто взбунтовавшаяся английская колония, расширение которой вышло из-под контроля», — подытожил Колташов.

Справка ПС

Киев идет навстречу Вашингтону, пытаясь справиться с «российской агрессией» и заявляя о беспокойстве за жителей ДНР и ЛНР. При этом никаких практических шагов по реализации Минских соглашений президент Украины Владимир Зеленский не предпринимает. За прошедший год прогресса в установлении мира на Донбассе из-за позиции Киева достичь не удалось. В бездействии лидера страны обвиняют даже местные депутаты.

Агентство США по международному развитию – это высший федеральный орган американского госуправления в области оказания помощи за рубежом. С 1992 года агентство выделило Украине более трех миллиардов долларов. Избранный, но пока не вступивший в должность президент США Джозеф Байден рассматривает на должность главы USAID кандидатуру бывшего постоянного представителя страны при ООН Саманты Пауэр.