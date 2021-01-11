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11:19   11 Января 2021
Общество

В России за сутки выявили 23 315 новых случаев коронавируса

В России за сутки выявили 23 315 новых случаев коронавируса

Российские медики за прошедшие сутки зарегистрировали 23 315 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.

Заболевших выявили в 85 регионах страны. Среди новых случаев у 12% не наблюдалось никаких проявлений заболевания. По данным оперштаба, от инфекции скончалось 436 человек. Полностью вылечиться смогли еще 21 786 россиян.

Более подробные данные об эпидемиологической ситуации в России и мире доступны на портале стопкоронавирус.рф.

Ученые тем временем спрогнозировали спад пандемии коронавируса в стране весной, передает телеканал "360".

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#пандемия #коронавирус #оперштаб

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