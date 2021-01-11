Путин направил Жапарову поздравление в связи с его победой на выборах

Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Садыру Жапарову в связи с его победой на выборах главы государства.

Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Садыру Жапарову в связи с его победой на выборах главы государства.

Российский лидер поздравил победителя президентских выборов в Киргизии. Путин выразил надежду на дальнейшее наращивание связей обеих стран.

"Примите искренние поздравления по случаю вашего избрания на пост президента", — говорится в сообщении.

Владимир Путин пожелал Жапарову крепкого здоровья и благополучия. Текст телеграммы опубликован на сайте Кремля.