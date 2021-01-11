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11:10   11 Января 2021
Политика

Косачев назвал глупостью слухи о "связях" Трампа с Россией

Косачев назвал глупостью слухи о "связях" Трампа с Россией

Член Совета Федерации Константин Косачев прокомментировал заявления о якобы связях президента США Дональда Трампа с Россией.

По словам сенатора, подобные заявления являются очевидной глупостью.

"Это такая очевидная глупость, что язык не поворачивается комментировать", — цитирует политика РИА Новости.

Ранее спикер американской палаты представителей Нэнси Пелоси заявила, что Трамп является "служанкой" российского лидера Владимира Путина. Также политик предположила, что в Москве на Трампа имеется некий "компромат". Что именно она имела в виду, Пелоси не уточнила.

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#сша #косачев #пелоси

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