11:10 11 Января 2021Политика
Косачев назвал глупостью слухи о "связях" Трампа с Россией
Член Совета Федерации Константин Косачев прокомментировал заявления о якобы связях президента США Дональда Трампа с Россией.
Член Совета Федерации Константин Косачев прокомментировал заявления о якобы связях президента США Дональда Трампа с Россией.
По словам сенатора, подобные заявления являются очевидной глупостью.
"Это такая очевидная глупость, что язык не поворачивается комментировать", — цитирует политика РИА Новости.
Ранее спикер американской палаты представителей Нэнси Пелоси заявила, что Трамп является "служанкой" российского лидера Владимира Путина. Также политик предположила, что в Москве на Трампа имеется некий "компромат". Что именно она имела в виду, Пелоси не уточнила.