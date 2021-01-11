ЦИК Киргизии сообщил, что итоги выборов можно считать достоверными

Результаты президентских выборов в государстве можно считать достоверными, сообщили в Центральной избирательной комиссии Киргизии.

Результаты президентских выборов в государстве можно считать достоверными, сообщили в Центральной избирательной комиссии Киргизии.

Ранее генсек ШОС Владимир Норов заявил, что выборы президента Киргизии прошли свободно и открыто. Он отметил, что страна стремилась обеспечить максимальную прозрачность и демократичность голосования, поэтому пригласила международных наблюдателей.