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11:08   11 Января 2021
Политика

ЦИК Киргизии сообщил, что итоги выборов можно считать достоверными

ЦИК Киргизии сообщил, что итоги выборов можно считать достоверными

Результаты президентских выборов в государстве можно считать достоверными, сообщили в Центральной избирательной комиссии Киргизии.

Ранее генсек ШОС Владимир Норов заявил, что выборы президента Киргизии прошли свободно и открыто. Он отметил, что страна стремилась обеспечить максимальную прозрачность и демократичность голосования, поэтому пригласила международных наблюдателей.

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