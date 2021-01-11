Наказание за нарушение ПДД могут ужесточить в России

Министерство юстиции и МВД планируют ужесточить наказания для водителей в новом Кодексе об административных правонарушениях (КоАП).

Министерство юстиции и МВД планируют ужесточить наказания для водителей в новом Кодексе об административных правонарушениях (КоАП).

Соответствующая информация появилась в отечественных СМИ. По данным изданий, автомобилиста, совершившего три грубых правонарушения в течение полугода, могут лишить прав на 1,5 года. О возможных нововведениях сообщает Интерфакс.

Также новым видом наказания будут караться злостные нарушители ПДД, которые в течение года уличались в превышении скорости на 60 км/ч, выезде на встречную полосу, проезде на красный свет и других грубых правонарушениях.

Кроме этого, предлагается ужесточить наказание для нетрезвых автолюбителей, которые перевозят несовершеннолетних. В таком случае водителям грозит штраф 50 тыс. рублей и лишение прав на срок до трех лет.