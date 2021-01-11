Токаев отреагировал на результаты выборов президента в Киргизии

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил избранного главу Киргизии Садыра Жапарова с победой на выборах, сообщили в пресс-службе казахстанского лидера.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил избранного главу Киргизии Садыра Жапарова с победой на выборах, сообщили в пресс-службе казахстанского лидера.

Токаев отметил, что победа Жапарова на выборах красноречиво говорит о поддержке программы развития Киргизии. Кроме того, он подтвердил свое намерение и дальше развивать партнерские отношения с Киргизией.

Сам Жапаров поблагодарил Токаева за поздравления и подтвердил курс страны на укрепление сотрудничества между государствами. Стоит отметить, что лидер Казахстана пригласил своего коллегу поселить Нур-Султан с официальным визитом.

Ранее сотрудники Центральной избирательной комиссии Киргизии заявили, что по состоянию на 05:00 по московскому времени за Сардыра Жапарова проголосовали 79,2% избирателей.