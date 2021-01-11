Лукашенко-младший рассказал о музыкальном репертуаре для возлюбленной

Журналистка и телеведущая Наиля Аскер-заде расспросила сына президента Белоруссии Александра Лукашенко Николая о его увлечении музыкой и личной жизни.

Журналистка и телеведущая Наиля Аскер-заде расспросила сына президента Белоруссии Александра Лукашенко Николая о его увлечении музыкой и личной жизни.

Николаю Лукашенко исполнилось 16 лет в августе. Сын президента играет на фортепиано. По словам главы республики, Николай может исполнить даже произведения Рахманинова. Журналистка спросила, кому играет Лукашенко-младший, отцу или "даме сердца". Президент вмешался, что надо сначала найти такую, которая бы любила Рахманинова.

"Для дамы сердца есть другой репертуар", — признался Николай.

Сын президента уточнил, что имел в виду более романтическую музыку. Лукашенко пообщались с телеведущей на интервью, отрывок которого опубликовал Telegram-канал "Пул Первого".