Военные корабли США не заплывают в Охотское море, опасаясь России — Sina

США не претендуют на Охотской море даже в рамках «свободного судоходства», испугавшись ответа России.

Американские корабли не претендуют на Охотской море даже в рамках «свободного судоходства» из-за стратегической важности этой акватории для России. Об этом сообщает китайское издание Sina.

США вторгались в Южно-Китайское море, Персидский залив и граничащие с Россией воды, но не в Охотское море. Оно является для РФ воротами на Дальний Восток, поэтому полузамкнутый водоем хорошо охраняется ВМФ РФ.

«География действий американских кораблей не распространяется на Охотское море, что обусловлено природными особенностями данного водоема и его стратегической важностью для России», — пишет журналист издания Sina.

Помимо стратегической важности, Охотское море богато ресурсами — нефтью, полезными минералами и рыбой. Осенью и зимой водоем покрывается льдом, что затрудняет проход для кораблей США: страна не сильна в построении ледоколов, предпочитая арендовать их у государств-партнеров по НАТО.

Кроме того, потенциальное американское вторжение в Охотское море повлечет серьезные юридические последствия — большая часть водоема находится под российской юрисдикцией.

«Если корабли Соединенных Штатов войдут в российские воды без разрешения, это будет равносильно вторжению в Россию», — сказано в статье Sina, переведенной ресурсом ПолитРоссия.

В море базируются атомные подлодки Тихоокеанского флота РФ. Там же развернута система ПВО, воздушные и военно-морские базы. Хоть для ВМС США в Охотском море создаются естественные препятствия в виде крайне суровых погодных условий и большой толщи льда, оборонные силы России являются гораздо большим аргументом для Америки обходить эту акваторию стороной.

«Любые корабли или самолеты, входящие в эти районы без разрешения, будут подвергаться решительному прессингу со стороны России», — отмечают китайские журналисты.

Ранее сообщалось, что ВМС США организуют постоянный патруль вблизи российских берегов в Арктике, бросая вызов «давлению Москвы» в регионе. Подробнее о том, чего Штаты хотят добиться в Арктике и каковы их шансы, читайте в нашей статье.