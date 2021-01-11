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10:30   11 Января 2021
Общество

Давлетяров покидает пост гендиректора Муз-ТВ

Давлетяров покидает пост гендиректора Муз-ТВ

Генеральный директор Муз-ТВ Арман Давлетяров объявил об уходе с телеканала. Трогательный пост о работе на музыкальном канале он написал в своем аккаунте в Instagram.

Давлетяров пришел на телеканал, когда он только делал первые шаги на своем пути. Он проработал на телеканале 20 лет. Сейчас, как считает продюсер, телеканал с 25-летней историей можно назвать лучшим музыкальным каналом в России.

"Спасибо всей моей команде Муз-ТВ за преданность делу и профессионализм. Вы всегда были моей надежной опорой. Я благодарен акционеру канала за доверие, а артистам и всем представителям музыкальной индустрии — за любовь и особое отношение к Муз-ТВ и ко мне", — пишет медиаменеджер.

Продюсер решил уйти с телеканала, поскольку хочет "выйти из зоны комфорта, бросить вызов самому себе, чтобы двигаться дальше, к новым целям и достижениям". Он добавил, что его сердце и душа навсегда останется с Муз-ТВ.

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#телевидение #муз-тв #давлетяров

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