Давлетяров покидает пост гендиректора Муз-ТВ

Генеральный директор Муз-ТВ Арман Давлетяров объявил об уходе с телеканала. Трогательный пост о работе на музыкальном канале он написал в своем аккаунте в Instagram.

Генеральный директор Муз-ТВ Арман Давлетяров объявил об уходе с телеканала. Трогательный пост о работе на музыкальном канале он написал в своем аккаунте в Instagram.

Давлетяров пришел на телеканал, когда он только делал первые шаги на своем пути. Он проработал на телеканале 20 лет. Сейчас, как считает продюсер, телеканал с 25-летней историей можно назвать лучшим музыкальным каналом в России.

"Спасибо всей моей команде Муз-ТВ за преданность делу и профессионализм. Вы всегда были моей надежной опорой. Я благодарен акционеру канала за доверие, а артистам и всем представителям музыкальной индустрии — за любовь и особое отношение к Муз-ТВ и ко мне", — пишет медиаменеджер.

Продюсер решил уйти с телеканала, поскольку хочет "выйти из зоны комфорта, бросить вызов самому себе, чтобы двигаться дальше, к новым целям и достижениям". Он добавил, что его сердце и душа навсегда останется с Муз-ТВ.