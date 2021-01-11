Дочь Заворотнюк возмутили вопросы про онкобольную мать

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна резко ответила на вопрос поклонника о фотографиях ее онкобольной матери. Знаменитость возмутило внимание подписчиков к чужому горю.

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна резко ответила на вопрос поклонника о фотографиях ее онкобольной матери. Знаменитость возмутило внимание подписчиков к чужому горю.

Анна Заворотнюк решила пообщаться с фанатами в соцсети Instagram. Они задавали ей вопросы в разделе Stories. Один из подписчиков решил узнать у девушки, как родным артистки удается так успешно ее прятать от публики — с тех пор как появились новости о заболевании звезды "Моей прекрасной няни", в СМИ или Сети не появилось ни одного фото артистки.

"А для чего вам нужны фотографии? Не понимаю, почему людям так интересно чужое горе. Крайне невоспитанные, конечно, существуют личности", — возмутилась старшая дочь Заворотнюк.

Она порекомендовала автору вопроса проявить больше эмпатии, а также посоветовала подписчикам обратить внимание на картины великих художников, ведь это может помочь их духовному развитию.