Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
10:20   11 Января 2021
Политика

Протестующие попытались сорвать визит Пашиняна в Россию

Протестующие попытались сорвать визит Пашиняна в Россию

Оппозиционно настроенные жители Армении попытались сорвать визит премьер-министра страны Никола Пашиняна в Москву, который намечен на 11 января.

Люди потребовали позволить им пройти к аэропорту с шествием, но полицейские перекрыли дорогу к воздушной гавани, чтобы Пашинян смог до благополучно доехать.

В Москве состоятся переговоры президента РФ Владимира Путина с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Тема трехсторонней встречи — ситуация в Нагорном Карабахе. В Кремле ранее сообщили, что особое внимание на переговорах уделят помощи жителям регионов, пострадавших от военных действий, а также разблокированию и развитию торгово-экономических связей государств.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#россия #армения #пашинян

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров