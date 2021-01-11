Протестующие попытались сорвать визит Пашиняна в Россию

Оппозиционно настроенные жители Армении попытались сорвать визит премьер-министра страны Никола Пашиняна в Москву, который намечен на 11 января.

Оппозиционно настроенные жители Армении попытались сорвать визит премьер-министра страны Никола Пашиняна в Москву, который намечен на 11 января.

Люди потребовали позволить им пройти к аэропорту с шествием, но полицейские перекрыли дорогу к воздушной гавани, чтобы Пашинян смог до благополучно доехать.

В Москве состоятся переговоры президента РФ Владимира Путина с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Тема трехсторонней встречи — ситуация в Нагорном Карабахе. В Кремле ранее сообщили, что особое внимание на переговорах уделят помощи жителям регионов, пострадавших от военных действий, а также разблокированию и развитию торгово-экономических связей государств.