Роструд напомнил о длинных выходных в феврале

Но перед ними будет шестидневная рабочая неделя.

Следующие длинные выходные ждут россиян уже в феврале - в честь Дня защитника Отечества нерабочими будут 21,22 и 23 февраля (воскресенье, понедельник и вторник). Но предшествующая им неделя продлится шесть дней, напомнили в Роструде.

«Такие трехдневные выходные стали возможны в связи с переносом рабочего дня 22 февраля на субботу 20 февраля. С 15 по 20 февраля будет единственная в следующем году длинная шестидневная рабочая неделя», — сообщили в пресс-службе ведомства.

В марте снова будут трехдневные выходные в связи с Международным женским днем. Две первые рабочие недели мая также продлятся по четыре дня.