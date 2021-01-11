При пожаре в Сестрорецке погибли 26 собак

Пожарным удалось спасти лишь пожилую хозяйку квартиры, которая разводила собак.

В воскресенье, 10 января, в Сестрорецке загорелась двухкомнатная квартира в доме номер 4 по улице Токарева. Площадь возгорания составила 20 квадратных метров. Пожарные справились с огнем за 15 минут, однако спасти удалось не всех. Пожилая хозяйка разводила собак, которых из квартиры вывести не успели.

«Из горящей квартиры эвакуирована женщина 1949 года рождения, осмотрена бригадой скорой помощи, от госпитализации отказалась. На месте пожара в квартире были обнаружены тела 26 собак, в том числе 17 щенков», — рассказали в городском главке МЧС.

Квартира располагалась на восьмом этаже. После того, как пожарные прибыли на место, из дома в общей сложности эвакуировали порядка 20 человек.