Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
10:03   11 Января 2021
Россия

При пожаре в Сестрорецке погибли 26 собак

При пожаре в Сестрорецке погибли 26 собак

В воскресенье, 10 января, в Сестрорецке загорелась двухкомнатная квартира в доме номер 4 по улице Токарева. Площадь возгорания составила 20 квадратных метров. Пожарные справились с огнем за 15 минут, однако спасти удалось не всех. Пожилая хозяйка разводила собак, которых из квартиры вывести не успели.

«Из горящей квартиры эвакуирована женщина 1949 года рождения, осмотрена бригадой скорой помощи, от госпитализации отказалась. На месте пожара в квартире были обнаружены тела 26 собак, в том числе 17 щенков», — рассказали в городском главке МЧС.

Квартира располагалась на восьмом этаже. После того, как пожарные прибыли на место, из дома в общей сложности эвакуировали порядка 20 человек.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#пожар #санкт-петербург #сестрорецк

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров