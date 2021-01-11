Глава Якутии прокомментировал отставку мэра Якутска Сарданы Авксентьевой

Глава республики Якутия Айсен Николаев прокомментировал заявление об отставке по собственному желанию мэра Якутска Сарданы Авксентьевой.

Глава республики Якутия Айсен Николаев прокомментировал заявление об отставке по собственному желанию мэра Якутска Сарданы Авксентьевой.

Николаев отметил, что понимает решение главы города и принимает его.

"Мы с ней это обсуждали и я её понимаю. Для любого человека приоритетным является семья и здоровье <...> Вопросы коммунального хозяйства, городского транспорта, социального блока и другие направления требуют от мэра полной отдачи сил. И потому быть главой столицы республики это не только физическое, но и моральное сверхнапряжение", — сказал Николаев.

Мэр Якутии Сардана Авксентьевна сообщила о намерении сложить свои полномочия 11 января. Согласно официальной позиции, это связано с проблемами со здоровьем. Якутск она возглавила в 2018 году, выиграв сентябрьские выборы. В своем первом распоряжении в качестве главы города приказала продать дорогие машины мэрии.