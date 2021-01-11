Следователи раскрыли детали крушения индонезийского лайнера

Индонезийский Boeing 737-500 мог разрушиться при ударе о поверхность воды, предположили специалисты при расследовании авиакатастрофы.

Индонезийский Boeing 737-500 мог разрушиться при ударе о поверхность воды, предположили специалисты при расследовании авиакатастрофы.

Следователи назвали предварительную причину крушения лайнера. Самолет мог разбиться о воду. Эта версия исключает возможность разрыва воздушного судна в небе. Однако специалисты еще не сделали окончательного вывода.

Boeing потерпел крушение при перелете из Джакарты в Понтианак. Самолет упал в Яванское море. На борту судна находились 65 человек, все они погибли. Спасатели проводят поисково-спасательную операцию в месте крушения, они обнаружили фрагменты разрушившегося лайнера.