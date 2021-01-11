Шварцнеггер сравнил штурм Капитолия с погромом евреев нацистами

Ворвавшиеся в Капитолий сторонники Трампа уничтожили идеи американской демократии, заявил Шварцнеггер.

Голливудский актер и экс-губернатор штата Калифорния Арнольд Шварцнеггер заявил, что сторонники Трампа, ворвавшиеся в Капитолий 6 января, разбили не только стекла в здании, но идеи американской демократии и принципы, на которых стоят США.

Несмотря на то, что Шварцнеггер с 1968 года называет себя республиканцем, состоял в Республиканской партии, от нее же пошел в губернаторы и неоднократно публично критиковал демократов, штурм Капитолия сторонниками пока еще действующего президента-республиканца он резко осудил, как и самого Трампа.

«Я родился в Австрии и хорошо знаю про Хрустальную ночь. Это была ночь погрома евреев в 1938 году. Нацисты то же самое, что Proud Boys. В среду Хрустальная ночь была прямо здесь, в США», — отметил Шварцнеггер в видеообращении.

Шварцнеггер подчеркнул, что родился в 1947 году в Австрии в окружении мужчин, «выпивших свою чашу вины» за участие в самом ужасном режиме в истории.

«Мой отец, как и другие соседи, возвращался домой пьяным один или два раза в неделю, кричал и бил нас, пугал мою мать. Мой отец и наши соседи были введены в заблуждение ложью. И я знаю, к чему ведет такая ложь. Трамп проиграл выборы, но продолжает лгать людям», — сказал актер.

Дональд Трамп пытался изменить результаты «честных выборов», организовать государственный переворот и теперь войдет в историю как худший президент Америки, подытожил Шварцнеггер.

Звезда «Терминатора» — не единственный, кто сравнил несогласных с победой Демпартии на выборах сторонников Трампа с нацистами. Ранее министр иностранных дел Германии Хайко Маас отметил, что если люди с надписью «Лагерь Аушвиц» на одежде совершают набег на парламент, то реакция ФРГ должна быть однозначно осуждающей.