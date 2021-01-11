Эксперты обсудят мир в Карабахе и беспорядки в США в медиацентре "Патриот"

Миротворческая операция России в Нагорном Карабахе и захват Капитолия в Вашингтоне сторонниками Трампа станут предметом обсуждения в медиацентре "Патриот".

Миротворческая операция России в Нагорном Карабахе и захват Капитолия в Вашингтоне сторонниками Трампа станут предметом обсуждения в медиацентре "Патриот".

Онлайн-конференция "Мировая политика в 2021-м. От США до Карабаха", организованная Федеральным агентством новостей и Медиагруппой "Патриот", начнется сегодня в 14:00. Военные эксперты, социологи, политологи, общественные деятели, политики, коммерсанты выскажут свои мнения по поводу происходящих в Вашингтоне беспорядков и дадут свои прогнозы по поводу их последствий. Отдельно они обсудят проблему цензуры в американских соцсетях.

Другая тема, которую обсудят эксперты, связана с урегулированием в Нагорном Карабахе. Участники онлайн-конференции поделятся своим видением перспектив развития Нагорно-Карабахской Республики и поговорят о других регионах мира с похожими проблемами.