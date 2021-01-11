Причиной гибели офицера полиции Капитолия могло стать самоубийство

Офицер полиции здания Конгресса США Говард Л. мог свести счеты с жизнью после штурма Капитолия.

Офицер полиции здания Конгресса США Говард Л. мог свести счеты с жизнью после штурма Капитолия.

Такое предположение высказывают американские СМИ со ссылкой на компетентные источники. Отмечается, что власти США сообщили о смерти 51-летнего полицейского, не называя конкретных причин произошедшего. Известно, что Говард Л. работал в Капитолии с 2005 года, а до этого там трудился его отец.

Источники не уточняют, связана ли гибель офицера американской полиции непосредственно со штурмом здания конгресса. Действующий президент США Дональд Трамп 6 января призвал своих сторонников идти к Капитолию и "помочь слабым республиканцам" пересмотреть итоги выборов.