9:28 11 Января 2021Политика
Основатель партии "Грузинская мечта" Иванишвили заявил об уходе из политики
Бизнесмен Бидзина Иванишвили, основавший в Грузии правящую партию "Грузинская мечта - Демократическая Грузия", сообщил о своем уходе из политики.
Бизнесмен Бидзина Иванишвили, основавший в Грузии правящую партию "Грузинская мечта - Демократическая Грузия", сообщил о своем уходе из политики.
Иванишвили объявил, что покидает не только пост главы партии, но и саму партию, чтобы вернуться к обычной жизни. В опубликованном партией сообщении также сказано, что предприниматель будет жить в том ритме, который был у него до 2011 года, даты основания партии "Грузинская мечта".