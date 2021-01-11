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9:28   11 Января 2021
Политика

Основатель партии "Грузинская мечта" Иванишвили заявил об уходе из политики

Основатель партии "Грузинская мечта" Иванишвили заявил об уходе из политики

Бизнесмен Бидзина Иванишвили, основавший в Грузии правящую партию "Грузинская мечта - Демократическая Грузия", сообщил о своем уходе из политики.

Иванишвили объявил, что покидает не только пост главы партии, но и саму партию, чтобы вернуться к обычной жизни. В опубликованном партией сообщении также сказано, что предприниматель будет жить в том ритме, который был у него до 2011 года, даты основания партии "Грузинская мечта".

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#партия #политика #грузия

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