Жителей России предупредили о подорожании бензина

Топливо в Российской Федерации может резко подорожать в январе текущего года из-за роста цен на нефтяную смесь.

Топливо в Российской Федерации может резко подорожать в январе текущего года из-за роста цен на нефтяную смесь.

С декабря 2020 года цена на бензин Аи-92 и Аи-95 выросла на 8%. Их стоимость составляла до 48 тысяч рублей и 49 тысяч рублей за тонну. Государство может компенсировать компаниям с помощью демпфера часть потерь от продажи топлива в стране. Однако в январе они должны будут заплатить в бюджет по данному механизму.

Рост цен на топливо был вызван сокращением предложения на рынке. Продажи бензина упали на 15% в конце декабря. Однако такое повышение выгодно только нефтяным компаниям, для которых экспорт бензина становится еще более прибыльным.

Замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов ранее сообщил, что бензин Аи-92 в ближайшее время не потеряет свою актуальность на российской рынке.