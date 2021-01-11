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9:21   11 Января 2021
Политика

Генсек ШОС заявил, что выборы в Киргизии прошли свободно и открыто

Генсек ШОС заявил, что выборы в Киргизии прошли свободно и открыто

Президентские выборы в Киргизии прошли открыто и свободно, они легитимны. Об этом заявил генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Владимир Норов.

Норов отметил, что приглашение международных наблюдателей свидетельствует о "стремлении Киргизии обеспечить максимальную прозрачность и демократичность выборов".

"Выборы президента Киргизии прошли открыто и свободно, они легитимны", — подчеркнул генсек ШОС.

По словам Норова, выборы и референдум по определению формы правления проведены в соответствии с законодательством Киргизии и принятыми государством мировыми обязательствами.

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