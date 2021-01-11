9:21 11 Января 2021Политика
Генсек ШОС заявил, что выборы в Киргизии прошли свободно и открыто
Президентские выборы в Киргизии прошли открыто и свободно, они легитимны. Об этом заявил генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Владимир Норов.
Президентские выборы в Киргизии прошли открыто и свободно, они легитимны. Об этом заявил генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Владимир Норов.
Норов отметил, что приглашение международных наблюдателей свидетельствует о "стремлении Киргизии обеспечить максимальную прозрачность и демократичность выборов".
"Выборы президента Киргизии прошли открыто и свободно, они легитимны", — подчеркнул генсек ШОС.
По словам Норова, выборы и референдум по определению формы правления проведены в соответствии с законодательством Киргизии и принятыми государством мировыми обязательствами.