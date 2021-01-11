Врач папы римского скончался от осложнений, вызванных коронавирусом

78-летний Фабрицио Соккорси боролся с онкологическим заболеванием.

Личный врач папы Римского, 78-летний Фабрицио Соккорси скончался от осложнений, вызванных коронавирусом. Об этом сообщает Vatican News.

Соккорси, который боролся с раком, был госпитализирован из-за заражения COVID-19. Последствия вируса на фоне онкологии привели к летальному исходу.

Сам глава Римской католической церкви, которому 84 года, ранее заявлял, что планирует поставить прививку от коронавируса на следующей неделе. Отказ от вакцинации Франциск назвал "самоубийством".