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9:24   11 Января 2021
Весь мир

Врач папы римского скончался от осложнений, вызванных коронавирусом

Врач папы римского скончался от осложнений, вызванных коронавирусом

Личный врач папы Римского, 78-летний Фабрицио Соккорси скончался от осложнений, вызванных коронавирусом. Об этом сообщает Vatican News.

Соккорси, который боролся с раком, был госпитализирован из-за заражения COVID-19. Последствия вируса на фоне онкологии привели к летальному исходу.

Сам глава Римской католической церкви, которому 84 года, ранее заявлял, что планирует поставить прививку от коронавируса на следующей неделе. Отказ от вакцинации Франциск назвал "самоубийством".

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