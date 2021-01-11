Автоэксперт прокомментировал штрафную систему проезда по платным трассам

Главный редактор журнала "За рулём" Максим Кадаков рассказал, почему введение штрафов за неуплату проезда на платных трассах является закономерным результатом.

Главный редактор журнала "За рулём" Максим Кадаков рассказал, почему введение штрафов за неуплату проезда на платных трассах является закономерным результатом.

Количество платных дорог заметно выросло в последние годы в России, поэтому появилась необходимость регулировать движение по ним с учетом "платной" специфики.

"То, что если уж мы по ним едем, то должны платить все, тоже правильно, поэтому штраф оправдан", — заявил Кадаков.

Неудивительно и то, что возникло много водителей, которые беспрепятственно и бесплатно проезжают там, где нет оградительного шлагбаума, отметил специалист. Именно для таких любителей обойти систему необходимы достаточно доходчивые санкции.