Пелоси назвала Трампа помешанным и призвала лишить права баллотироваться

Спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси назвала президента Дональда Трампа опасным и помешанным человеком, от которого нужно защитить страну незамедлительно.

Спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси назвала президента Дональда Трампа опасным и помешанным человеком, от которого нужно защитить страну незамедлительно.

Сейчас на посту главы государства — неуравновешенный человек, затеявший опасное дело, которого нужно остановить от последующих попыток баллотироваться, подчеркнула Пелоси во время интервью в эфире CBS News.

"Он совершил нечто настолько серьезное, что против него должно быть возбуждено уголовное дело", — объяснила спикер.

Демократы солидарны с Палатой представителей и выступают за импичмент Трампа, чтобы не допустить его повторного прихода к власти. Политик поднял американцев на мятеж и спровоцировал захват здания Конгресса и должен понести ответственность за свои действия, заключила Пелоси.