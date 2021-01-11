Опрос ООН показал процент оптимистов среди россиян

Большинство опрошенных ООН жителей России ответили, что с оптимизмом смотрят в будущее. Об этом свидетельствует опрос ООН в рамках инициативы "ООН — 75: Глобальный диалог".

Большинство опрошенных ООН жителей России ответили, что с оптимизмом смотрят в будущее. Об этом свидетельствует опрос ООН в рамках инициативы "ООН — 75: Глобальный диалог".

В опросе приняли участие более 1,5 млн человек из 193 стран мира. В России на вопросы организации ответили более семи тысяч россиян. Около 66 процентов жителей страны считают, что к 2045 году их жизнь изменится к лучшему. Об ухудшении условий жизни высказались 29 процентов опрошенных. Жизнь никак не изменится, по мнению 25 процентов россиян.

Россияне среди приоритетов развития в мире назвали сферу здравоохранения, экологии и прав человека. Также жители России отметили важность снижения числа конфликтов, более доступного образования и улучшения возможностей трудоустройства. Об этом пишет ТАСС.