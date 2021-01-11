Вильфанд анонсировал приход "трескучих морозов" в Москву
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил москвичей об опасной погодной аномалии. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".
Погода в российской столице будет по-настоящему зимняя, отметил синоптик. Вильфанд заявил, что москвичей ждут трескучие морозы.
Так, в понедельник днем ожидается температура от -11 до -9, ночью — от -19 до -17 градусов. Во вторник ожидается похолодание -13...-11 днем и -23...-18 ночью. Наиболее холодные температуры днем ожидаются в среду -19...-14 градусов. В последующие дни мороз утихнет.
Изменение погоды связано с приходом холодного воздуха из Сибири, отметил Вильфанд. Максимальные температуры в среду — ниже нормы на восемь-девять градусов.
Потепления ожидать неоткуда, подчеркнул синоптик. Приходит суровая зимняя погода.
"Это называется опасным явлением погоды. Аномально холодная погода", — заявил в интервью "Вечерней Москве" метеоролог.
Уровень атмосферного давления при этом изменится незначительно. Причин для беспокойства у метеозависимых нет.