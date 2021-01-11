Вильфанд анонсировал приход "трескучих морозов" в Москву

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил москвичей об опасной погодной аномалии. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил москвичей об опасной погодной аномалии. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".

Погода в российской столице будет по-настоящему зимняя, отметил синоптик. Вильфанд заявил, что москвичей ждут трескучие морозы.

Так, в понедельник днем ожидается температура от -11 до -9, ночью — от -19 до -17 градусов. Во вторник ожидается похолодание -13...-11 днем и -23...-18 ночью. Наиболее холодные температуры днем ожидаются в среду -19...-14 градусов. В последующие дни мороз утихнет.

Изменение погоды связано с приходом холодного воздуха из Сибири, отметил Вильфанд. Максимальные температуры в среду — ниже нормы на восемь-девять градусов.

Потепления ожидать неоткуда, подчеркнул синоптик. Приходит суровая зимняя погода.

"Это называется опасным явлением погоды. Аномально холодная погода", — заявил в интервью "Вечерней Москве" метеоролог.

Уровень атмосферного давления при этом изменится незначительно. Причин для беспокойства у метеозависимых нет.