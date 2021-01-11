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7:15   11 Января 2021
Политика

Горбачев: Россия должна напомнить США о недопустимости ядерной войны

Горбачев: Россия должна напомнить США о недопустимости ядерной войны

Москва после прихода новоизбранного президента США к власти должна предложить Вашингтону подтвердить формулу о недопустимости ядерной войны.

Такое заявление сделал бывший президент СССР Михаил Горбачев. Он напомнил, что итоги встречи в Женеве с президентом США Рональдом Рейганом актуальны и по сей день.

"Россия, кстати, предлагала недавно американцам подтвердить эту формулу. Сейчас приходит новая администрация, и стоило бы возобновить это предложение", – уверен политик.

Недавно Горбачев отметил, что последние беспорядки в Вашингтоне поставили судьбу всего государства под сомнение. Штурм здания Конгресса, по его словам, был спланирован заранее, а организаторы известны.

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#россия #сша #горбачев

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