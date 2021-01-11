7:15 11 Января 2021Политика
Горбачев: Россия должна напомнить США о недопустимости ядерной войны
Москва после прихода новоизбранного президента США к власти должна предложить Вашингтону подтвердить формулу о недопустимости ядерной войны.
Москва после прихода новоизбранного президента США к власти должна предложить Вашингтону подтвердить формулу о недопустимости ядерной войны.
Такое заявление сделал бывший президент СССР Михаил Горбачев. Он напомнил, что итоги встречи в Женеве с президентом США Рональдом Рейганом актуальны и по сей день.
"Россия, кстати, предлагала недавно американцам подтвердить эту формулу. Сейчас приходит новая администрация, и стоило бы возобновить это предложение", – уверен политик.
Недавно Горбачев отметил, что последние беспорядки в Вашингтоне поставили судьбу всего государства под сомнение. Штурм здания Конгресса, по его словам, был спланирован заранее, а организаторы известны.