Переговоры лидеров трех стран по Карабаху пройдут в Москве по инициативе РФ

Трехсторонние переговоры по Карабаху стартуют в Москве в понедельник, 11 января. Участие в них примут лидеры России, Армении и Азербайджана.

Трехсторонние переговоры по Карабаху стартуют в Москве в понедельник, 11 января. Участие в них примут лидеры России, Армении и Азербайджана.

В Кремле заявили, что встречу лидеров трех стран инициировала российская сторона. Участники переговоров оценят реализацию трехстороннего соглашения по Нагорному Карабаху, которое было подписано в ночь на 10 ноября прошлого года. Владимир Путин, Никол Пашинян и Ильхам Алиев также обсудят дальнейшие действия по решению проблем в регионе.

"Особое внимание будет уделено вопросам оказания помощи жителям районов, пострадавших в результате военных действий", — отметили в Кремле.

Путин может провести отдельные встречи с Пашиняном и Алиевым. Подписание новых соглашений, по словам пресс-секретаря армянского премьера Мане Геворгян, не планируется.