Новый вид сигарет может появиться в России через два года

Новое требование к сигаретам разрабатывается МЧС России и Минздравом РФ для безопасности. Утвердить стандарт могут уже через два года.

Новое требование к сигаретам разрабатывается МЧС России и Минздравом РФ для безопасности. Утвердить стандарт могут уже через два года.

Производителей могут обязать изготавливать самозатухающиеся сигареты. Сделать товар таким получится, если в сигаретную бумагу добавить специальное кольцо, которое приводит к гашению, если не сделать затяжку.

Подобные самозатухающиеся сигареты уже производили в СССР, а сейчас они распространены в Европе. Преимущество продукта в том, что он редко приводит к пожарам. Сигареты, которые производятся сейчас в России, изготавливаются из селитрованной бумаги. Она хорошо горит, что приводит к множеству пожаров из-за неосторожного курения.