Гутерреш упрекнул богатые страны в "вакцинном национализме"

Страны с высоким уровнем достатка ведут борьбу за приобретение вакцины от коронавируса, тем самым стремясь обеспечить прежде всего свой народ.

Страны с высоким уровнем достатка ведут борьбу за приобретение вакцины от коронавируса, тем самым стремясь обеспечить прежде всего свой народ.

Такое заявление сделал генсек ООН Антониу Гутерреш, выступая на мероприятии приуроченном к 75-й годовщине первого заседания Генассамблеи. Он отметил, что пандемия коронавируса показала серьезные проблемы в международном сотрудничестве и солидарности.

"Совсем недавно мы наблюдали это в виде "вакцинного национализма", когда некоторые богатые страны конкурируют за покупку вакцин для своего населения, без оказания какого-либо внимания к бедным (государствам- ред.)", — сказал Гутерреш.

Также генсек поблагодарил правительство и народ Великобритании за поддержку механизма COVAX, которой был создан ВОЗ. Это гарантия, что вакцины будут доступны для всех как глобальное общественное благо.