Палата представителей США призовет Пенса отстранить Трампа от власти

Палата представителей США призовет вице-президента Майка Пенса отстранить от власти действующего главу Белого Дома Дональда Трампа, заявила спикер паланы Нэнси Пелоси.

Палата представителей США призовет вице-президента Майка Пенса отстранить от власти действующего главу Белого Дома Дональда Трампа, заявила спикер паланы Нэнси Пелоси.

Она сообщила, что 11 января утром лидер большинства в палате представителей Стени Хойер потребует единогласного принятия резолюции депутата Джеми Раскина. Документ призывает вице-президента задействовать 25-ю поправку к американской Конституции и отстранить Трампа от власти.

Пенс после этого немедленно начнет исполнять обязанности президента, заявила Пелоси. Если же единогласное решение не будет получено, законодательный документ будет вынесен на пленарное заседание Палаты представителей на следующий день.

Спикер палаты призвала Пенса дать ответ в течение суток. После этого документ об импичменте палата вынесет на пленарное голосование.