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5:11   11 Января 2021
Общество

Жителей России ждут длинные выходные в феврале

Жителей России ждут длинные выходные в феврале

Шестидневка ждет россиян в конце февраля. После нее граждане страны будут отдыхать несколько дней подряд.

Такие условия труда связаны с празднованием Дня защитника Отечества 23 февраля. Об этом рассказали в Роструде.

В ведомстве добавили, что шестидневная рабочая неделя будет длиться с 15 по 20 февраля. Это связано с переносом рабочего дня 22 февраля на субботу, 20 числа. После этого граждан ожидает одна трехдневная рабочая неделя.

В Роструде ранее рассказали, что в 2021 году будет семь коротких рабочих недель и одна длинная. Последняя рабочая неделя года завершится в четверг, 30 декабря.

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#работа #выходные #Роструда

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