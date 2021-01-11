Жителей России ждут длинные выходные в феврале

Шестидневка ждет россиян в конце февраля. После нее граждане страны будут отдыхать несколько дней подряд.

Шестидневка ждет россиян в конце февраля. После нее граждане страны будут отдыхать несколько дней подряд.

Такие условия труда связаны с празднованием Дня защитника Отечества 23 февраля. Об этом рассказали в Роструде.

В ведомстве добавили, что шестидневная рабочая неделя будет длиться с 15 по 20 февраля. Это связано с переносом рабочего дня 22 февраля на субботу, 20 числа. После этого граждан ожидает одна трехдневная рабочая неделя.

В Роструде ранее рассказали, что в 2021 году будет семь коротких рабочих недель и одна длинная. Последняя рабочая неделя года завершится в четверг, 30 декабря.